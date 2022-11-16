Власть 16 ноября 2022, 15:21 Правительство сообщило о стабилизации ситуации на рынке автопрома в России Глава Минпромторга Мантуров: российские автопроизводители увеличили загрузку конвейеров freepik

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Автомобильная промышленность в России начала стабилизироваться после введенных странами Запада санкций, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства он отметил, что отечественные автопроизводители начали активнее загружать свои конвейеры, сообщил ТАСС.

Мантуров напомнил, что правительство обсуждало влияние антироссийских санкций на отрасль в июне. Сейчас ситуация начала исправляться, отметил он.

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«Ситуация действительно в отрасли постепенно стабилизируется, все основные российские производители увеличивают загрузку своих конвейеров. Это „Автоваз“, ГАЗ, „Камаз“, УАЗ и „Урал“», — рассказал глава Минпромторга. Он добавил, что тульская площадка китайского автоконцерна Haval тоже наращивает объемы производства.

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Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой о льготном автомобильном кредитования для военных и членов их семей. Президент Владимир Путин согласился с озвученной идеей — глава государства подчеркнул, что «так и надо сделать».