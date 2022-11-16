Власть 16 ноября 2022, 14:48 Путин поддержал идею льготного автокредитования для военных и их семей Президент РФ Путин поддержал льготное автокредитование для военных Телеканал "360"

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о введении льготного автокредитования для военных, в том числе мобилизованных, и их семей. Об этом сообщил ТАСС.

Предложение внесло Министерство промышленности и торговли России. На совещании президента с кабмином идею озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Да, конечно, так и надо сделать», — выслушав его, согласился Путин.

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Он призвал сделать покупку автомобилей более доступной для россиян вопреки проблемам с логистикой и доставкой запасных частей. Цены на машины не должны поднимать необоснованно — за этим необходимо бдительно следить, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин констатировал, что ситуация на автомобильном рынке сейчас непростая.

«Хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили конвейеры по производству автомобилей, причем как легковых, так и грузовых», — добавил президент.

Об ожидаемом расширении программы льготного автокредитования стало известно еще в октябре.