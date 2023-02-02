Власть 02 февраля 2023, 23:16 Правительство России разрешило Сербии платить по кредитам в рублях Премьер-министр РФ Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли Pxhere

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Россия разрешила Сербии оплачивать задолженность по российским кредитам в рублях. Проект Минфина одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале нормативной правовой информации.

«Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях», — говорится в документе. Платежи будут проходить по курсам иностранных валют к рублю, которые будут установлены Центробанком России за 10 календарных дней до фактической даты платежа, уточняется в документе.

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Также премьер-министр России дал поручение Минфину о проведении переговоров с сербской стороной, в ходе которых стороны подпишут протокол. Действие документа рассчитано до полного исполнения всех обязательств сторонами.

Такое решение, как отмечается, приняли для развития и укрепления дружественных отношений между Россией и Сербией.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна осталась без союзников среди западных государств после отказа присоединиться к санкциям против России, а также из-за соблюдения нейтралитета. Сербский лидер отметил, что страна руководствовалась честной и ответственной позицией, которая на Западе не понравилась. Сербия, как также заметил Вучич, не планирует вступать в НАТО. Страна рассчитывает построить собственную сильную армию.