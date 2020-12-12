Правительство России расширило санкции против Украины

В новый список добавили спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, главу делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько, основателя радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша. Кроме того, там оказались депутаты фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Как напомнило Ura.ru, указ о введении специальных экономических мер в отношении Украины президент России Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что введенные санкции носят ответный характер на недружественные и противоречащие международному праву действия соседней страны в отношении россиян.

В последний раз список украинцев, против которых ввели экономические меры, расширили в сентябре. Тогда туда включили экс-президента Украины Петра Порошенко, музыканта и бывшего председателя партии «Голос» Святослава Вакарчука и депутата Рады Киру Рудик.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России