Россия ввела санкции против Петра Порошенко и Святослава Вакарчука

Российское правительство расширило персональные санкции против Украины. Среди прочих под ограничения попал бывший украинский президент Петр Порошенко.

Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Внести в приложение № 1 к постановлению правительства от 1 ноября 2018 года <…> Порошенко Петр Алексеевич», — сказано в публикации.

Также в перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел и украинский музыкант и бывший председатель политической партии «Голос» Святослав Вакарчук. Ограничения затронут главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, советника первого вице-премьера Степана Кубива и депутата Верховной рады Киру Рудик.

В общей сложности список включает в себя 41 гражданина Украины. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.