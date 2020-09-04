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    04 сентября 2020, 22:06

    Россия ввела санкции против Петра Порошенко и Святослава Вакарчука

    Дамир Матюхин

    Российское правительство расширило персональные санкции против Украины. Среди прочих под ограничения попал бывший украинский президент Петр Порошенко.
    Россия ввела санкции против Петра Порошенко и Святослава Вакарчука

    Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

    «Внести в приложение № 1 к постановлению правительства от 1 ноября 2018 года <…> Порошенко Петр Алексеевич», — сказано в публикации.

    Также в перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел и украинский музыкант и бывший председатель политической партии «Голос» Святослав Вакарчук. Ограничения затронут главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, советника первого вице-премьера Степана Кубива и депутата Верховной рады Киру Рудик.

    В общей сложности список включает в себя 41 гражданина Украины. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.

    Новости SMI.FM