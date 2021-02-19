Правительство России одобрило законопроект по выбросам парниковых газов

Российское правительство одобрило законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Информация об этом была размещена на сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона „Об ограничении выбросов парниковых газов“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Проект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории России хозяйственной и иной деятельности, которая приводит к выбросам в атмосферу парниковых газов, указано в сообщении.

Объем парниковых газов в России в прошлом году снизился на 2%. Это произошло из-за спада в экономике во время пандемии коронавируса. Предварительные данные уже получили в Росгидромете. Полные данные будут готовы к 15 апреля 2021 года.

Длительность времен года в России может заметно измениться, уверены в Гидрометцентре. Глава организации Роман Вильфанд в декабре обратил внимание, что зима, вероятно, будет короче, а весна — продолжительнее. По его словам, с годами уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки. То есть период зимы сокращается. В каждом регионе это происходит по-разному, но в целом теплый период увеличивается. Это происходит из-за глобального потепления, на которое оказывает влияние деятельность человека.