Зима в России уже стала короче и теплее. Как изменение климата превращает Землю в Венеру

Длительность времен года в России может заметно измениться, уверены в Гидрометцентре. Глава организации Роман Вильфанд обратил внимание, что зима, вероятно, будет короче, а весна — продолжительнее.

По словам Вильфанда, с годами уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки. То есть период зимы сокращается. В каждом регионе это происходит по-разному, но в целом теплый период увеличивается. Это происходит из-за глобального потепления, на которое оказывает влияние деятельность человека.

Например, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7–10 дней. А весна в столицу приходит раньше на пять-семь дней, если сравнивать с серединой XX века.

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — сказал Вильфанд.

В январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет. Вильфанд сказал, что это «колоссальное потепление», которого раньше в истории не было.

Климатологи согласны, что глобальное потепление меняет температуры. Зима действительно становится теплее, а весна приходит быстрее.

Что будет в конце XXI века?

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов по просьбе «360» объяснил, что повышение температур происходит уже 50 лет, но только последние 30 это стало больше интересовать людей, так как изменения начали замечать. Например, если в Ростовской области зимой было −3, а стало +1 — это бросается в глаза, так как на улицах нет снега.

Собеседник «360» отметил, что неправильно говорить о более быстрой смене зимы и лета. Просто зима стала мягче, а лето — теплее. То есть годовой ход температур смещается к повышенным плюсовым значениям.

К концу XXI века температура в России вырастет градусов на восемь годовая. Это значит, что зимой станет теплее градусов на 10. Опять же, с разбросом плюс-минус три-четыре градуса. Если на 10 градусов станет теплее, то в Москве уже будут парижские зимы — маленький плюс Владимир Семенов.

Источник фото: Pixabay

Земля станет Венерой

Климатолог Алексей Карнаухов напомнил «360», что снежный покров в московском регионе когда-то появлялся в 10-х числах ноября, но в этом месяце уже давно он не ложится на улицы. Это следствие глобального потепления.

То, что зима предстает перед россиянами уже в другом виде или наступает позже, не проблема для людей. Ведь довольно мало тех, кто любит это время года. Реальная угроза кроется в последствиях, так как температура будет расти до тех пор, пока жизнь на Земле не исчезнет.

По словам Карнаухова, процесс изменения климата может перейти в необратимую стадию, когда рост температуры будет провоцировать дополнительные выбросы углекислого газа и метана из природных источников. Эти выбросы также приводят к увеличению температур и еще большим химическим процессам. Например, сегодня в атмосфере находится в полтора раза больше углекислого газа, чем лет 200 назад. То есть люди, по словам собеседника «360», в полтора раза изменили существенный климатический параметр.

Карнаухов отметил, что парниковый эффект — это не безобидное явление. Это не безобидные один-два градуса и более поздний приход зимы, это звоночки, которые говорят о приближении серьезной проблемы.

Один два-градуса — это не катастрофично. Катастрофично будет, когда это изменение составит 100 градусов. Это вполне может быть. На Венере, нашей соседке по Солнечной системе, парниковый эффект — 500 градусов. На Земле он тоже немаленький: абсолютное значение парникового эффекта — это 35 градусов. Если бы не парниковый эффект, мы бы здесь замерзли Алексей Карнаухов.

При этом в России глобальное потепление происходит быстрее, потому что это континентальная зона. В Сибири, по словам Карнаухова, зимой температуры меняются на три-четыре градуса со знаком плюс. В полярных широтах то же самое — там температуры меняются быстрее, чем на экваторе.