Зарплаты военных вырастут в следующем году | 360°

Власть 24 сентября 2022, 10:32 Поделиться Telegram

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Viber Зарплаты военных вырастут в следующем году РБК: в 2023 году военным РФ повысят оплату труда более чем на 10% РИА «Новости»

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Правительство Российской Федерации заложило на 2023 год повышение оплаты труда военнослужащих и силовиков на 10,5%. Об этом сообщило издание РБК в своем Telegram-канале.

Это превосходит планируемую индексацию для гражданских служащих.

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«Индексация в 10,5% коснется военных и „приравненных к ним лиц“, то есть сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСО, ФСО, а также Службы внешней разведки», — сказано в сообщении информационного агентства.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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