Минсельхоз России подготовит запрет на экспорт пшеницы и зерновых

Министерство сельского хозяйства России подготовило постановление о запрете продажи в другие страны пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, эмбарго продлится с 15 марта до 30 июня.

В агентстве напомнили, что с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года российские зернопроизводители экспортировали 28,1 миллиона тонн зерна, что на треть меньше, чем годом ранее.

Самое большое снижение — на 34,7% — произошло при продаже на внешние рынки ячменя, на 30,9% упал экспорт пшеницы и на 21,7% — продажи кукурузы.

На минувшей неделе комиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ввела временный запрет на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза. Запрет продлится до 31 августа 2022 года.