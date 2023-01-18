Власть 18 января 2023, 16:07 Правительство проведет индексацию в бюджетной сфере в январе Путин: правительство получило задачу в январе провести индексацию в бюджетной сфере РИА «Новости»

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Правительство России проведет индексацию в бюджетной сфере в январе. Об этом в среду, 18 января, сообщил глава государства Владимир Путин во время общения с работниками Обуховского завода, который входит в концерн «Алмаз-Антей».

Президенту задали вопрос об индексации зарплат в условиях инфляции. Он отметил, что вопрос благосостояния россиян — животрепещущий и ключевой, который имеет несколько решений.

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Путин напомнил о майских указах 2012 года. Он пояснил, что многое по ним удалось сделать. Но есть моменты, которые пока не довели до нужного уровня.

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«И мы будем продолжать обязательно работать по этому направлению. В этой связи правительство имеет поручение уже в январе, вот сейчас, провести индексацию в бюджетной сфере», — сказал российский лидер.

В беседе с сотрудниками завода президент подчеркнул, что уровень промышленного производства в стране серьезно возрос после ухода с рынка иностранных партнеров. Российские компании с легкостью заняли освободившиеся ниши, добавил глава государства.