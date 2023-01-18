Власть 18 января 2023, 15:41 Путин заявил о росте промышленного производства Президент Путин заявил о возможностях России произвести все необходимое РИА «Новости»

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Уровень промышленного производства в России значительно вырос после ухода с рынка западных партнеров. Поэтому отечественные компании легко заняли освободившиеся ниши. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Глава государства отметил, что российские предприятия могут выйти на достаточный уровень производства, чтобы максимально покрыть нужды страны.

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«После того как отдельные партнеры ушли с нашего рынка, уровень нашего производства вырос. Наши предприятия легко перехватили то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли», — заявил Путин.

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Президент отметил, что коллектив Обуховского завода производит нужную для страны оборонную продукцию. Путин отметил, что в этом году предприятию исполнится 160 лет, но оно остается одним из самых надежных участников оборонно-промышленного комплекса России.