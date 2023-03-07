Подмосковье 07 марта 2023, 16:19 Подмосковье выделило 200 миллионов рублей на бесплатные турпоездки для школьников в 2023 году

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В 2023 году школьники Подмосковья смогут бесплатно отправляться в турпоездки. На эти цели в Московской области выделили 200 миллионов рублей.

В этом году около 200 тысяч детей смогут отправиться в увлекательные путешествия по родному краю или соседним территориям. В соответствии с распоряжением правительства России, всего в этом году на проект регионам будет направлен миллиард рублей.

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Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова сообщила, что в прошлом году в Подмосковье программа школьного туризма была реализована в несколько этапов. Первый прошел в июне, тогда были задействованы ученики 40 школ Подмосковья, которые обучались по программе «Умные каникулы». Второй этап с индивидуальными турами провели в июле, третий — в сентябре.

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«Путешествия осуществляются через социальный сертификат без привлечения средств родителей. Данная субсидия — большое подспорье для развития детского туризма в Подмосковье», — подчеркнула Самединова.

Подать заявку на получение сертификата на поездку могут родители учеников с 5 по 9 класс на региональном портале госуслуг. Перед этим необходимо узнать, участвует ли школа в проекте.

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