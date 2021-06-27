Мэр Ялты призвала жителей эвакуироваться из зон подтопления

Сильные дожди снова пришли в Ялту. Это может привести к новому наводнению за счет выхода рек из берегов. Мэр города Янина Павленко призвала жителей, чьи дома находятся около водоемов перейти в пункты временного размещения. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Павленко отметила, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за прихода новых ливней.

«Есть угроза подтоплений и схода селей», — предупредила она. По словам мэра уровень воды в реках может подняться в ближайшие дни от 50 сантиметров до 1,5 метра.

«Я обращаюсь ко всем, кто живет в зоне подтопления, недалеко от рек: пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в пункты временного размещения», — призвала она.

Янина Павленко заявляла, что жители затопленных домов в Ялте отказываются покидать свои дома, опасаясь мародеров. Эта ситуация вызывает большие опасения у властей. Город только начал приходить в себя после наводнения на минувшей неделе после мощного циклона. Тогда в Крыму выпала пятимесячная норма осадков. Власти полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели вывезли из зоны подтопления почти две тысячи человек. На юге республики погиб мужчина. Травмы получили 54 человека.

На этой неделе в городах Крыма начали прививочную кампанию от гепатита А и дизентерии, чтобы предотвратить вспышку инфекций. Процедуру обязали пройти школьников, представителей пищевой и туристической отраслей, а также сотрудников водоканала.

Жителям временно запретили использовать для питья и приготовления пищи водопроводную воду, так как она смешалась с речной. Управление Роспотребнадзора по Крыму потребовало от кафе и ресторанов перейти на одноразовую посуду, так как обычную мыть в водопроводной воде нельзя.