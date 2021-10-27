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    27 октября 2021, 13:12

    Правительство Москвы подтвердило закрытие алкомаркетов на нерабочую неделю

    Департамент торговли и услуг подтвердил закрытие алкомаркетов на протяжении нерабочих дней

    Екатерина Боснак

    Работу алкогольных магазинов Москвы решили приостановить на время нерабочих дней. Двери алкомаркетов будут закрыты для посетителей с 28 октября по 7 ноября. Эту информацию 27 октября подтвердил «Известиям» пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.

    Правительство Москвы подтвердило закрытие алкомаркетов на нерабочую неделю

    Он отметил, что указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Закон обязывает владельцев всех магазинов закрыть их, если там ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

    Белозеров добавил, что такое требование направили именно в небольшие компании, а вот крупных сетей ограничение не коснется, потому что в их точках весь необходимый перечень товаров есть.

    Мера затронула и продавцов алкоголя дистанционно, с доставкой. Они тоже должны на время прекратить реализацию.

    Ранее поступала информация, что префектуры и районные управы Москвы уведомили владельцев специализирующихся на продажах алкоголя магазинов о необходимости закрыть торговые точки на время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.