Правительство Москвы подтвердило закрытие алкомаркетов на нерабочую неделю

Работу алкогольных магазинов Москвы решили приостановить на время нерабочих дней. Двери алкомаркетов будут закрыты для посетителей с 28 октября по 7 ноября. Эту информацию 27 октября подтвердил «Известиям» пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.

Он отметил, что указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Закон обязывает владельцев всех магазинов закрыть их, если там ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Белозеров добавил, что такое требование направили именно в небольшие компании, а вот крупных сетей ограничение не коснется, потому что в их точках весь необходимый перечень товаров есть.

Мера затронула и продавцов алкоголя дистанционно, с доставкой. Они тоже должны на время прекратить реализацию.

Ранее поступала информация, что префектуры и районные управы Москвы уведомили владельцев специализирующихся на продажах алкоголя магазинов о необходимости закрыть торговые точки на время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.