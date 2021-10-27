Префектуры и районные управы Москвы уведомили владельцев специализирующихся на продажах алкоголя магазинов о необходимости закрыть торговые точки на время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на владельцев и руководителей нескольких сетей винотек.

О письмах властей рассказали заместитель гендиректора компании «Е-вино» Дмитрий Кузнецов, владелец бутиков Winemania Аарон Коффманн, управляющий бутиками Wine Room Евгений Дьячков. В посланиях префектуры и управы сослались на положение указа мэра Москвы, обязывающее магазины приостановить работу, если там практически нет или нет продуктов или товаров первой необходимости.

Сотрудник одной из компаний сообщил изданию, что такие крупные сети алкомаркетов, как «Ароматный мир» и «Красное & Белое», продают достаточное количество продуктов питания, поэтому им не приходят требования о закрытии.

Дьячков выразил несогласие с требованиями, ведь по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию. Представители Winemania и «Е-вина» сообщили, что собираются увеличить ассортимент товаров первой необходимости и востребованных продуктов.

Нерабочие дни объявлены в Москве с 28 октября по 7 ноября включительно в связи со сложной эпидемической ситуацией с коронавирусом. На это время все ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы приостановят свою работу. Рестораны и кафе будут работать на доставку или навынос, разрешено работать аптекам, продуктовым магазинам и торговым точкам, где можно купить товары первой необходимости.