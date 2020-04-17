Правительство Камчатского края отправили в отставку

Правительство Камчатского края уходит в отставку по решению врио губернатора Владимира Солодова. Теперь члены кабмина будут временно исполняющими обязанности.

«В соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности», — сообщил Солодов.

Он добавил, что процедура была формальной, так как сам губернатор пока только временно исполняет обязанности. В связи с этим все члены правительства будут работать до назначения нового главы региона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства края. Солодов добавил, что структура кабмина изменится и произойдут кадровые перестановки.

«Изменения необходимы, они произойдут, в частности, мной принято решение о сокращении количества должностей заместителей председателя правительства — на одно», — рассказал он.

Начиная с 20 апреля в Камчатском крае будут работать пять заместителей председателя правительства. Такое решение приняли, чтобы повысить эффективность кабина и оптимизировать его структуру.

Владимир Солодов стал врио губернатора Камчатского края 3 апреля по назначению президента Владимира Путина. Тогда в отставку подал глава региона Владимир Илюхин. Свой пост он занимал с 2011 года.