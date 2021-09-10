Правила техосмотра предложили изменить в России

В России рассматривают принятие закона об отмене обязательного техосмотра. Как заявил 9 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он может быть принят уже до конца текущего года. В нюансах инициативы разобрались «Известия».

Такое предложение об отмене техосмотра прозвучало от депутатов «Единой России». О нем рассказал секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, это не значит, что процедура не будет производиться ни в каких случаях.

Когда в партии собирали предложения, то зафиксировали: многие говорят о том, что техосмотр для машин и мотоциклов нужно хотя бы упростить, а лучше всего отменить. Когда инициатива была внесена в правительство, кабмин ее поддержал.

Пока эксперты считают, что законопроект пройдет доработки, поступит на рассмотрение Государственной думы и будет принят уже в новом созыве.

Но техосмотр полностью вряд ли отменят. Суть инициативы «Единой России» в том, чтобы сохранить его только в одном случае. При смене владельца планируется все так же в обязательном порядке проверять автомобили и мотоциклы. И то только в том случае, если техника старше четырех лет.

Для всех остальных случаев предлагается сделать процедуру техосмотра добровольной, исключительно по желанию владельца. Причем, инициатива касается только физических лиц, для коммерческого транспорта все останется по-прежнему.

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