Госдума предложила изменить ГОСТ по тонировке стекол автомобилей

В Госдуме предлагают изменить действующие стандарты ГОСТ по тонировке стекол автомобилей. Как выяснили «Известия», такое обращение к нескольким ведомствам уже направил председатель комитета по труду Ярослав Нилов.

По сведениям издания, Нилов обратился уже к вице-премьеру Марату Хуснуллину, а также к главам МВД и Минтранса. Он предложил снизить требования к уровню светопропускающей способности пленки. Сейчас норма составляет 70%, в предложении озвучена другая цифра — 50%.

По словам самого Нилова, причин у его инициативы несколько. Одна из них вполне материальная: более затемненные стекла помогают водителям и пассажирам спастись от жары, которая охватила Россию, к примеру, этим летом. Кроме того, Нилов рассказал о не всегда справедливых штрафах, под которые попадают водители. Некоторые инспекторы ГИБДД продолжают ссылаться на ГОСТы, которые уже утратили силу, и штрафуют водителей.

Эксперты поддерживают предложение еще и потому, что действующие правила заставляют покупателей авто тратить лишние деньги. Многие машины продаются со стеклами, тонировка которых может буквально на несколько процентов отличаться от требований закона. Тем не менее, людям приходится полностью менять окна, чтобы не нарушить действующие правила.

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