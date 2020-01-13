«Я бы назвал эту позицию позицией здравого смысла», — обозначил глава думского Комитета по энергетике.

Он напомнил, что европейские страны зависят от поставок энергоресурсов и лишь Россия может предложить необходимые объемы голубого топлива по приемлемым ценам. Очевидно, что американским партнерам не нравится такой расклад, так как они стремятся к доминированию в экономике и политике.

Парламентарий заметил, что Вена и Берлин проводят более независимую политику, нежели восточноевропейские страны и прибалтийские республики, которые зависимы от Вашингтона. По его словам, они либо занимают нейтральную позицию по отношению к России, либо агрессивно-отрицательную.

«Это все видно, все понятно — цели, задачи», — резюмировал законодатель.