В Австрии осудили санкции, которые США ввели против газопровода «Северный поток — 2». Глава МИД страны Александер Шалленберг назвал позицию Вашингтона по этому вопросу неприемлемой.

Австрийский министр заметил в интервью газете Die Presse, что в его стране «отвергают экстерриториальное действие санкций».

«Это неприемлемо», — подчеркнул Шалленберг, добавив, что благодаря «Северному потоку» возможна диверсификация энергоснабжения Европы. При этом интересы Украины никак не ущемляются.

Глава МИД Австрии указал на тот факт, что в Вашингтоне не скрывают экономическую основу критики проекта газопровода.

И если США намерены поставлять свой сжиженный природный газ в страны ЕС, сказал Шалленберг, то интересы Европы с планами американцев не совпадают. Несмотря на это, ценности у Соединенных Штатов и Евросоюза одинаковые.

По словам австрийского министра, «продолжать использовать методы 30-летней давности» невозможно, поскольку мир значительно изменился и «стал многополярным».

Ограничительные меры против «Северного потока — 2» предусмотрены оборонным бюджетом США на 2020 год. Вашингтон потребовал, чтобы ведущая прокладку газопровода компания прекратила работу над проектом. Соответствующее заявление без промедления сделала Allseas.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что газопровод можно достроить без привлечения иностранных партнеров. Планируется, что работу над «Северным потоком — 2» завершат в 2020 году или первом квартале 2021-го. О необходимости довести проект до конца заявила и канцлер Германии Ангела Меркель.