Пожарному надзору МЧС предложили вернуть возможность проверять здания на этапе проектирования

Государственному пожарному надзору МЧС России могут снова позволить проверять здания на соответствие требованиям противопожарной безопасности на этапе проектирования. Об этом рассказал врио главы ведомства Александр Чуприян РБК.

«Парламентарии вышли с законодательной инициативой о частичном возврате отмененных в 2008 году нормативов и пытаются подключить наших специалистов на стадии проектирования. Думаю, что теперь в проектах будет меньше ошибок, способных привести к трагическим случаям», — выразил надежду Чуприян.

Ранее у Госпожнадзора была возможность контролировать строительство объектов с большим количеством пребывающих в них людей с этапа проектирования, но в 2007 году орган лишился этой функции.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Госдуме решили рассмотреть законопроект о возврате ГПС таких полномочий. Документ даже был принят в первом чтении в 2018 году и рекомендован для принятия. Однако в итоге закон так и не был принят. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что нижняя палата парламента не стала его рассматривать, поскольку появились некоторые разногласия с определенными ведомствами. Об этом написал ТАСС.