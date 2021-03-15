Постпред России при СЕ рассказал о последствиях выхода страны из организации

При выходе России из Совета Европы, страна автоматически выйдет из основных конвенций организации. Постпред при СЕ Иван Солтановский подчеркнул, что это касается и Европейской конвенции о правах человека.

«Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — сказал «Независимой газете» Солтановский.

Постпред отметил, что Москве «придется забыть» о соглашениях по борьбе с коррупцией, развитии сотрудничества в области спорта и совместном производстве кинофильмов.

Солтановский объяснил заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о возможности выхода страны из ЕС.

«В ПАСЕ царит своя атмосфера. Нужно понимать, что за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке мнение своих граждан и действуют в их интересах. Но есть и те, кто устраивает из своих выступлений цирковые шоу, преследуя собственные узкокорыстные цели и попросту отнимая у Ассамблеи время», — отметил он.

По мнению постпреда, это больше похоже на клоунаду, которая отвлекает от серьезной работы. От этого устала не только Россия. Вызывающее поведение парламентариев из Украины и их недопустимые высказывания в адрес России попали в фокус внимания профильной комисии, добавил Солтановский.