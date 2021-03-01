В Госдуме призвали быть готовыми к выходу России из Совета Европы

России стоит пересмотреть свою роль в Совете Европы и подготовиться к выходу из организации, если запустят процедуру реагирования на нарушение устава в отношении нашей страны. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы и руководитель делегации парламента РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

«Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», — приводит РИА «Новости» слова Толстого в ходе круглого стола «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Накануне постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский опроверг слухи о возможном выходе нашей страны из организации. Он отметил, что они ничем не подкреплены и нагнетание обстановки в СМИ не идет на пользу общему делу.

По словам Солтановского, Москва готова расширять взаимодействие с СЕ в поиске ответов на новые вызовы.