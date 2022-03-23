Посольству США в Москве вручили ноту со списком выдворяемых сотрудников

Ноту со списком выдворяемых из России сотрудников посольства США российский МИД вручил американскому дипломатическому представительству в Москве. Об этом сообщили в ведомстве. Данные действия последовали в ответ на заявление Вашингтона о высылке российских дипломатов, сообщило РИА «Новости».

«Вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных „persona non grata“, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — сообщили в МИД РФ.

Там добавили, что любые враждебные действия в отношении России получат решительный и адекватный ответ.

Условия работы российских дипломатов США постоянно ухудшаются. По словам посла Москвы в Вашингтоне Анатолия Антонова, Россию полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье, где проживают десятки тысяч российских граждан.

Также США регулярно устраивают массовые высылки российских дипломатов. Кроме того, США резко ужесточили процедуру выдачи виз.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Польши потребовало, чтобы 45 российских дипломатов уехали из страны из-за подозрений в шпионаже. Эту информацию подтвердил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Дипломаты должны уехать из страны в разные сроки, максимальный — в течение пяти дней.