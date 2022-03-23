Российский посол подтвердил высылку дипломатов из Польши

Министерство иностранных дел Польши потребовало, чтобы 45 российских дипломатов уехали из страны из-за подозрений в шпионаже. Эту информацию подтвердил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Андреев добавил, что дипломаты должны уехать из страны в разные сроки, самый максимальный — в течение пяти дней. По словам посла, формально даже после получения ноты протеста дипломатические отношения продолжаются. Однако он назвал решение польских властей не имеющим оснований.

Андреев подчеркнул, что сотрудники российского посольства занимались нормальной дипломатической и торговой деятельностью. Сам диппредставитель останется в Варшаве. При этом он отметил, что Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов РФ.