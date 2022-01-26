Посольство России заявило, что поставляемое Украине американское оружие окажется в руках боевиков

Оружие, которое Украина получает от США, может попасть в руки к боевикам и терористам. Последние получат карт-бланш на силовые акции в Донбассе. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Пресс-службы госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Представители посольства добавили, что Штаты по сути политически и материально поддерживают неонацистов, те получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе.

Лишь за последние дни из США на Украину отправили три партии оружия. Во вторник, 25 января, украинцы приняли 80 тонн военных грузов, в частности, 300 противотанковых ракет Javelin.

В последнее время западные СМИ стали писать о том, что Россия готовит вторжение на Украину, в Кремле данные сообщения не раз опровергали. Российские власти считают, что подобные слухи западные страны специально используют для размещения военной техники у российских границ. Альянс уже объявил о наращивании военных сил в Восточной Европе якобы из-за Украины.