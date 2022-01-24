НАТО объявил о наращивании военных сил в Восточной Европе из-за ситуации на Украине

НАТО приступил к наращиванию военных мощностей в Восточной Европе из-за ситуации на Украине. Информация об этом появилась на официальной странице Альянса в Сети.

Сообщается, что члены НАТО начали постепенно перемещать технику — авиацию и корабли. Военные Дании направили в Литву четыре истребителя для контроля в воздушном пространстве. Испания начала перемещать корабли для примыкания к НАТО в море и готовится к возможной отправке самолетов в Болгарию.

Франция заявила о готовности доставить в Румынию часть войск, туда же два истребителя переместят Нидерланды. Также голландский корабль тоже присоединится к силам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил благодарность странам, которые решились предоставить Альянсу свои военные мощности.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточного фланга Североатлантического альянса», — заявил он.

Ранее американские СМИ писали, что президент США Джо Байден задумался о том, чтобы переместить войска в Прибалтику и Восточную Европу.