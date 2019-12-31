Посольство России в Польше ответило премьеру, обвинившему Путина во лжи

Посольство России в Варшаве продолжило спор российских и польских властей о причинах начала Второй мировой войны. Дипломаты ответили на недавнее заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, обвинившего во лжи президента РФ Владимира Путина.

По словам премьера, «Путин много раз лгал о Польше, и всегда делал это сознательно». Моравецкий утверждал, что «обычно это происходит, когда российские власти ощущают международное давление, связанное с их деятельностью».

До этого Путин назвал польского посла в нацистской Германии «антисемитской свиньей» за то, что тот обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в благодарность за высылку евреев в Африку.

В ответе на заявление Моравецкого российское посольство напомнило о политике умиротворения, которую проводили западные государства по отношению к гитлеровской Германии, сообщил ТАСС.

Также там заявили об активном участии Польши в срыве «усилий Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы» и указали на то, что Польша вместе с нацистской Германией «захватывала чехословацкие земли».

В посольстве отметили, что как и другие европейские страны, Польша «своим нынешним свободным существованием» во многом обязана Советскому Союзу.