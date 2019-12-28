Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском был вызван в МИД страны.

Андреев сообщил РИА «Новости», что с директором восточного департамента у него состоялась «жесткая, но вполне корректная» беседа. Были изложены позиции обеих сторон.

Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе Сергей Андреев посол России в Варшаве.

Выступая на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин назвал Юзефа Липского «сволочью и свиньей антисемитской» за оказанную польским послом поддержку Гитлера и предложение поставить фюреру «великолепный памятник» за идею выслать польских евреев в Африку.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил главе государства признательность за «эмоциональный и праведный отклик».

«Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», — сообщил он РИА «Новости».