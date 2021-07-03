Посол России в США заявил, что работе американской дипмиссии никто не препятствует

Россия не препятствует работе американской дипмиссии, утверждения США об обратном не соответствуют действительности. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Москва на три месяца отзывала дипломата. Поводом послужила фраза президента США Джо Байдена о том, что он считает российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Посол США в Москве Джон Салливан также был вынужден вернуться на родину.

«Американцы сейчас заявили о том, что русские сами создали проблемы для того, чтобы выдавать визы россиянам, которые хотели бы поехать в США. Но это же чепуха», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол добавил, что не получал «ни одного запроса от американских коллег» на выдачу российской визы сотрудникам консульства.

По словам Антнова, встреча Путина и Байдена в Женеве создала позитивную основу для дальнейшей работы.

В частности, идет «умственная работа» по вопросу обмена заключенными между двумя странами.

При этом американские власти продолжают политику давления на РФ, в частности, в вопросе прав человека.

Также в Госдепартаменте заявили Антонову, что не будут возвращать России ее дипломатическую собственность.

Речь идет о двух загородных резиденциях в Нью-Йорке и Вашингтоне. В декабре 2016 года тогдашний президент США Барак Обама предписал россиянам покинуть эти особняки.