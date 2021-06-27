Посол США в России объявил о сокращении консульских услуг с 1 августа

Ограничения на прием на работу россиян и граждан из третьих стран скажется на работе посольства США в Москве. Начиная с 1 августа, ведомство прекратит предоставлять полный объем консульских услуг. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил посол США в России Джон Салливан.

Он напомнил, что запрет о приеме на работу россиян и граждан третьих стран для посольств был прописан в указе правительства о недружественных России странах. Кроме США туда попала Чехия.

«США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», — заявил Салливан.

Дипломат отметил, что к 1 августа посольство США обязано привести состав своих работников в соответствии с новыми требованиями. Все это серьезно скажется на работе консульской службы, которая уже не справляется с обработкой заявлений на получение виз.

«После 1 августа у нас будет работать очень мало человек, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — пояснил дипломат.

Салливан отметил, что намерен обсудить этот вопрос с сотрудниками министерства иностранных дел России, чтобы как-то решить эту ситуацию.

Он напомнил, что на саммите в Женеве президенты России и США договорились, о необходимости иметь стабильные дипломатические платформы в столицах.

«Я надеюсь, что у нас получится вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», — подытожил Салливан.

Обострение отношений между Россией и США начались после введения новых санкций со стороны Вашингтона. Ограничения коснулись 32 физических и юридических лиц, которые по мнению Белого дома, вмешивались в президентские выборы 2020 года.

Кроме того Вашингтон выслал 10 сотрудников американского посольства и впервые ввел санкции в отношении российского госдолга. Американским инвесторам запретили покупать на первичном рынке облигации Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния, выпущенные после 14 июня 2021 года.

Москва приняла ответные меры. Из России выслали 10 американских дипломатов. МИД объявил, что посольство США не сможет нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Такой запрет прописали в указе и распространили его на недружественные страны. Решение о включении государств в этот список принимает правительство. Пока там есть только США и Чехия.