Власть 23 ноября 2022, 02:48 Посол объяснил, почему Россия не ведет с Украиной неформальные переговоры Посол Келин: РФ и Украина не ведут неформальные переговоры из-за упрямства властей Киева Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Россия и Украина не ведут неформальные переговоры о прекращении боевых действий из-за упрямой позиции властей Киева. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу «Би-би-си».

По его словам, в апреле Москва и Киев были близки к заключению мирного соглашения. Но украинская сторона приняла «другое решение», когда получила вооружение от США, напомнило RT.

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Дипломат также призвал Запад прекратить поставлять ВСУ вооружение, ведь Украина уже потеряла «достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал».

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«Теперь она лишается и человеческого потенциала, а Запад не думает об этом. На месте Украины может образоваться черная дыра», — отметил он.

Посол России в Великобритании предположил, что в ближайшие недели обострение конфликта на Украине маловероятно.

Ранее Келин сообщил, что возможные провокации со стороны Украины указывают на желание властей Киева привлечь внимание.