Посол России в Британии раскрыл суть провокаций со стороны Украины | 360°

Мир 27 октября 2022, 00:32 Посол России в Британии раскрыл суть провокаций со стороны Украины Посол Келин: Украина пытается привлечь своими провокациями излишнее внимание Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Возможные провокации со стороны Украины отражают желание киевского режима привлечь внимание. Таким мнением поделился посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

Иностранные журналисты задали дипломату вопрос о целях Украины устроить провокацию с «грязной бомбой». Келин также объяснил причину визита МАГАТЭ в Киев.

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«У нас есть ощущение, что в настоящий момент властям в Киеве надо привлечь чем-то внимание. Им нужно что-то вроде, например, дамбы в Новой Каховке или что-то еще. Данные нашей разведки серьезны, если они говорят, что что-то готовится, то они правы», — отметил он.

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По его словам, Россия «будет счастлива», если Украина не станет осуществлять задуманные провокации, сообщило РИА ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления в Совете руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ сообщил, что Россия знает о подготовке властями Украины провокации с использованием «грязной бомбы». При этом страны Запада не пытаются их остановить.