Посол назвал нападение азербайджанцев на армян в Москве провокацией

В разговоре с журналистом Тоганян отметил, что сообщения о драках армян и азербайджанцев приходили уже несколько раз за прошедшую ночь. Он сказал, что драки были в районе юго-востока Москвы. Посол описал нападающих как «хорошо вооруженных».

Он предположил, что зачинщики драк специально выслеживали автомобили с армянскими номерами или даже отдельных людей. Тоганян добавил, что никто не пострадал, однако пара человек сейчас все же находятся в больницах. Он также отметил, что армянские власти поддерживают контакт с правоохранительными органами и национальными общественными организациями.

«Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации, потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Ее цель — разрушить тот баланс, который мы имеем в России. Это организованная провокация, которая началась с торговых точек», — закончил посол. Некоторые из драк азербайджанцев и армян в Москве попали на видео. Кроме этого, уроженцы двух стран столкнулись и в Лондоне.