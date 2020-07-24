Стычки между армянами и азербайджанцами произошли в Москве. Видео
Член Объединения армян России Давид Тоноян в Facebook призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.
«Знакомого нашего ударили ножом, остальное уточняется», — рассказал он, попросив не распространять недостоверную информацию.
Позже Тоноян разместил видео, на котором, по словам мужчины, его соотечественники вышли патрулировать улицы.
На видео, размещенном в Сети очевидцами, группа людей в медицинских масках колотит по автомобильным стеклам и бьет находящихся в машинах. Голос за кадром уверяет, что азербайджанцы напали на своего оппонента толпой.
Как уточнили «360» в столичном главке МВД, потасовки произошли на Люблинской и Братиславской улицах. Задержаны 13 человек. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
На границе Азербайджана и Армении 12 июля начался вооруженный конфликт. Из-за обострения отношений между странами напряженной стала ситуация и в Москве: в столице начались «абрикосовые войны», от которых выиграли только покупатели.