Стычки между армянами и азербайджанцами произошли в Москве. Видео

В Москве в ночь на пятницу произошли стычки между азербайджанцами и армянами. Первые искали автомобили с армянскими номерами, останавливали их и били как машины, так и самих владельцев.

Член Объединения армян России Давид Тоноян в Facebook призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.

«Знакомого нашего ударили ножом, остальное уточняется», — рассказал он, попросив не распространять недостоверную информацию.

Позже Тоноян разместил видео, на котором, по словам мужчины, его соотечественники вышли патрулировать улицы.

На видео, размещенном в Сети очевидцами, группа людей в медицинских масках колотит по автомобильным стеклам и бьет находящихся в машинах. Голос за кадром уверяет, что азербайджанцы напали на своего оппонента толпой.

Как уточнили «360» в столичном главке МВД, потасовки произошли на Люблинской и Братиславской улицах. Задержаны 13 человек. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

На границе Азербайджана и Армении 12 июля начался вооруженный конфликт. Из-за обострения отношений между странами напряженной стала ситуация и в Москве: в столице начались «абрикосовые войны», от которых выиграли только покупатели.