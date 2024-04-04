Власть 04 апреля 2024, 04:05 Посол Антонов посоветовал американцам не давать советы России Посол РФ в США Антонов: американцам не стоит давать России советы РИА «Новости»

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Россия не приемлет вмешательства во внутренние дела страны и попытки диктовать условия и навязывать чужие ценности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова привели в Telegram-канале дипмиссии.

«Не американцам давать нам советы», — ответил Антонов на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поведении России.

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Дипломат отметил, что Россия не отступится от защиты стратегических интересов и суверенной внешней политики. Антонов подчеркнул, что американским властям пора «перестать лгать себе и другим». Чтобы восстановить доверие России, Западу придется научиться уважать интересы других государств.

Союзникам Украины стоит отринуть иллюзии о возможности нанесения России стратегического поражения, отметил посол. Западные деятели растоптали азы дипломатии, подчеркнул Антонов.