Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Важное

04 сентября 2022, 23:54

Путин проведет совещание по экономике после ВЭФ

Песков: у Путина запланировано совещание по экономике после возвращения из Владивостока

Читать 360tv в

После возвращения из Владивостока у президента России Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Реклама

Во Владивостоке с 5 по 8 сентября пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

Реклама

До этого пресс-секретарь президента сообщал, что главными темами выступления Путина на пленарном заседании ВЭФ станут мировые процессы и развитие российского Дальнего Востока. Он отметил, что говорить о развитии Дальневосточного региона, не привязываясь к содержанию «более широкого контекста», нереально.

Песков также обратил внимание, что этот регион традиционно является важнейшим для России. Это подтверждает факт ежегодного проведения ВЭФ и тот интерес, который к нему проявляют российские и зарубежные участники.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама