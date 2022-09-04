Важное 04 сентября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Путин проведет совещание по экономике после ВЭФ Песков: у Путина запланировано совещание по экономике после возвращения из Владивостока Kremlin.ru

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После возвращения из Владивостока у президента России Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

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Во Владивостоке с 5 по 8 сентября пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

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До этого пресс-секретарь президента сообщал, что главными темами выступления Путина на пленарном заседании ВЭФ станут мировые процессы и развитие российского Дальнего Востока. Он отметил, что говорить о развитии Дальневосточного региона, не привязываясь к содержанию «более широкого контекста», нереально.

Песков также обратил внимание, что этот регион традиционно является важнейшим для России. Это подтверждает факт ежегодного проведения ВЭФ и тот интерес, который к нему проявляют российские и зарубежные участники.

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