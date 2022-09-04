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Путин расскажет на ВЭФ о развитии Дальнего Востока в свете мировых процессов

Песков анонсировал речь Путина на ВЭФ, посвященную происходящим в мире процессам

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Главными темами выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума станут мировые процессы и развитие российского Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И то и другое взаимосвязано», — сказал представитель Кремля ТАСС.

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По его мнению, говорить о развитии Дальневосточного региона, не привязываясь к содержанию «более широкого контекста», нереально.

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Будут затронуты и вопросы международных торгово-экономических отношений, и непростой политической конъюнктуры, и мировые процессы, «которые оказывают влияние на все».

Песков обратил внимание, что Дальний Восток традиционно является важнейшим для России регионом. Это подтверждает факт ежегодного проведения ВЭФ и тот интерес, который к нему проявляют российские и зарубежные участники.

«Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте. <... > И, конечно, обо всем этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФ», — заключил представитель Кремля.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

Дальний Восток

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