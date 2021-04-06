Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет обращением «нового времени». Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это будет такое послание „нового времени“, я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — передал ТАСС ее слова.

Она добавила, что ряд задач надо будет начать быстро реализовывать. Также это потребует корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совет палаты будет собран на следующий день, а 23 апреля пройдет пленарное заседание. Само послание состоится 21 апреля.

Спикер Совета Федерации назвала обращение президента к Федеральному собранию важнейшим политическим и общественным событием. По ее словам, в непростой ситуации в мире, оно будет иметь особое значение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме, остальные детали пока прорабатываются. Чуть позже будет известно место проведения.