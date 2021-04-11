Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию будет «постковидным», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Оно так или иначе будет постковидным», — сказал представитель Кремля.

Россия сейчас переживает беспрецедентный период, отметил Песков.

Путин является автором послания и порой дорабатывает его в последние минуты, поэтому для тех, кто готовит основные тезисы, бывают сенсационные заявления, рассказал пресс-секретарь. Президент может в последнюю ночь дописать какие-то свои абзацы, а иногда целые страницы, поэтому в послании он часто говорит вещи, которых не ожидают услышать даже сами чиновники.

«Чаще всего так и происходит», — сказал Песков.

Однако это не значит, что кто-то гонится за сенсационностью, добавил он.

Российский лидер ранее сообщил, что в своем послании Федеральному собранию обозначит ориентиры социально-экономического развития страны.

В Кремле ранее сообщили, что Владимир Путин выступит с посланием 21 апреля.