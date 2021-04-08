Путин рассказал, о чем будет послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию планирует обозначить ориентиры социально-экономического развития страны, а также преемственность целей. Об этом российский лидер сообщил сегодня на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.

«Я подчеркну, здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении или которые мы с вами создаем для совместной работы», — передало РИА «Новости» его слова.

Президент напомнил, что мероприятие состоится 21 апреля. Свое послание Владимир Путин готовит с Михаилом Мишустиным и его заместителями, а также с некоторыми министрами и сотрудниками администрации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию обращением «нового времени». Она добавила, что ряд задач, которые прозвучат 21 апреля, нужно будет начать быстро реализовывать.