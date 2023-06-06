Эксклюзив 06 июня 2023, 13:19 Порошенко вспомнил про Минские соглашения, чтобы набрать очки перед выборами Политолог Ярошенко: Порошенко словами про Минские соглашения набирает очки перед выборами РИА «Новости»

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Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко о пользе Минских соглашений для киевского режима преследуют только одну цель — он хочет набрать очки перед выборами 2024 года. Однако бывший украинский лидер в случае неудачного контрнаступления ВСУ рискует проиграть. Такое мнение высказал в разговоре с «360» политолог Алексей Ярошенко.

То, что Минские соглашения Украина и «ее кукловоды» использовали для вооружения страны, укрепления армии, давно не является секретом. По словам политолога, Россия об этом давно знала. К тому же, данную информацию в прошлом году подтвердила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие участники нормандского формата.

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«Порошенко пытается угнаться за политическими очками, но допускает огромную ошибку. Он пытается дегероизировать действующего президента Украины Владимира Зелинского и сказать, что тот пришел на все готовенькое. А Порошенко якобы создал мощную армию, и именно благодаря ему украинские силы сейчас сопротивляются. То есть он пытается играть перед выборами 2024 года», — объяснил Ярошенко.

Однако все может сложиться для экс-президента Украины неблагоприятно, если ВСУ провалятся со своим контрнаступлением.

«Зеленский скажет, что Порошенко не использовал время, которое у него было, и все разворовал», — отметил собеседник «360».

Он напомнил, что киевский режим после подписания Минских соглашений не собирался признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик, а хотел решить вопрос вооруженным путем.

«Сегодня атаки на Белгород подтверждают, что киевская армия готовилась до февраля 2022 года захватить ЛНР и ДНР, двинуться дальше на приграничные российские территории и их оккупировать», — считает политолог.

Ранее Петр Порошенко в интервью газете Corriere della Sera сказал о том, что Минские соглашения помогли вооружить Украину. Он отметил, что во время своего президентства удалось «построить армию».