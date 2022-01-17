Порошенко уснул в Киевском суде во время избрания ему меры пресечения. Видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко заснул во время оглашения ему приговора по делу о госизмене. Об этом сообщило РИА «Новости».

Порошенко уехал с Украины в середине декабря прошлого года. Он отправился в демократическое турне в Турцию и Польшу. В понедельник, 17 января, он вернулся в Киев. Украинская прокуратура сочла поведение политика бегством от преследования в рамках возбужденного против него уголовного дела.

Бывшего президента Украины обвинили в государственной измене и содействии терроризму за незаконные поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. После прибытия в киевский аэропорт Порошенко отказался брать повестку от приставов и заявил, что сам приедет на судебное заседание.

Политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Порошенко прибыл на Украину, чтобы не потерять статус политического деятеля и сохранить свои активы.