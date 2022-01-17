Политолог объяснил, почему Порошенко вернулся в Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на родину, потому что он не утратил своих политических амбиций. Об этом в эфире YouTube-канала «360» рассказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, Порошенко еще не отказался от своих политических амбиций. Если бы он остался за рубежом, то это значило бы крушений всех шансов на возвращение в политику.

Вторым важнейшим фактором возвращения Порошенко стала забота о собственных активах на территории страны.

«Арестованное имущество, это не все, что у него есть. Не считаю его храбрым человеком. Может, ему дали обещания американские или европейские деятели, что опасности прямого ареста нет, и он может возвращаться», — высказался Погребинский.

Политолог считает, что дальнейшая судьба Порошенко зависит от действий нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Если бы он хотел посадить Порошенко, он должен был бы предъявить ему обвинение по другим статьям, где есть много доказательств. То, что ему сейчас вменяется, там вообще нет состава преступления, это несерьезно», — заявил Погребинский.

О возвращении Порошенко в Украину стало известно утром 17 января. В 12:00 (мск) он направился в Киевский суд.

Бывший президент подозревается в государственной измене.