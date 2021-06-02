Порядок ввоза в лекарств изменили в России

Правительство РФ внесло корректировки в порядок ввоза лекарств в страну. Участникам рынка дали возможность подавать заявки через единый портал госуслуг.

Изменения начнут действовать с 1 сентября, сообщили в пресс-службе российского кабмина. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза», — уточнили в правительстве.

Раньше документы приходилось направлять через электронную форму на сайте Минздрава. С 1 сентября сервис будет доступен на портале госуслуг. Разрешение от министерства здравоохранения разместят в личном кабинете заявителя в течение пяти дня. Формат, заметили в кабмине, упростит процесс оформления разрешений и сделает его быстрее.

На ввоз наркотических и психотропных веществ новый порядок не распространяется. Это регулируется другими нормативными актами.

Ранее правительство дало разрешение несетевым аптекам и маркетплейсам на продажу безрецептурных препаратов дистанционно.