Ковитиди: поправки к УК не означают мобилизацию | 360°

Власть 20 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Ковитиди: поправки к УК не означают мобилизацию Сенатор Ковитиди: мобилизации в России нет, несмотря на принятые поправки к УК РФ РИА «Новости»

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Поправки к Уголовному кодексу России не означают мобилизации в стране. Такое заявление сделала разработчик проекта сенатор Ольга Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. Что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — подчеркнула Ковитиди.

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По ее словам, согласно поправкам, если преступление против военной службы совершено не только в условиях вооруженного конфликта либо в условиях военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени, это будет считаться отягчающим обстоятельством.

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«Ужесточение имеет место только в период военного времени, военного положения. Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут», — добавила сенатор.

Ранее 20 сентября стало известно, что Госдума одобрила поправки в УК РФ, благодаря которым в нем появятся понятия «мобилизация», «военное время», «военное положение».

Также в Уголовный кодекс внесут статьи «Мародерство» и «Добровольная сдача в плен». Если военный сдастся в плен, то он может получить от трех до десяти лет лишения свободы. Уточняется, что если военнослужащий впервые так поступил, то его могут освободить от уголовной ответственности. Это произойдет, «если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

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