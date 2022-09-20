Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время» | 360°

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Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время»

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Депутаты Госдумы одобрили поправку о введении в Уголовный кодекс таких понятий, как «мобилизация», «военное время», «военное положение». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Согласно тексту поправок, в некоторых пунктах Уголовного кодекса слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» меняются на фразу «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

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Также Госдума приняла пакет поправок о военной службе.

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«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и „в период мобилизации или военного положения, в военное время“», — сказано в сообщении РИА «Новости».

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть поправки, благодаря которым в УК могут появиться статьи о мародерстве и добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен хотят давать от трех до 10 лет лишения свободы, за мародерство — до 15 лет колонии.

Госдума РФ

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