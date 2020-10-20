Поправки Мизулиной в семейный кодекс оценили в СПЧ

В Совете по правам человека при президенте РФ негативно отнеслись к законопроектам, которые представили парламентарии во главе с сенатором Еленой Мизулиной о совершенствовании семейного кодекса.

Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил в беседе с РИА «Новости», почему заключение по документу специалисты Совета подготовили отрицательное.

«Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения», — сказал он.

Фадеев напомнил, насколько деликатна тема изъятия детей из семьи, и задался вопросом, как в этой ситуации не сделать хуже. Для этого необходимо искать баланс и тактично относиться к семье. Кроме того, необходимо точное понимание, существует ли в конкретной семье опасность для жизни ребенка, унижают его или нет.

«Это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям, для чего необходимо привлекать общественные институты и НКО», — заметил глава СПЧ.

Вопросы о том, насколько общественные институты могут вмешиваться в семью, необходимо балансировать. Причем в центре, подчеркнул Фадеев, должны находиться права ребенка.

В Госдуме предложили отнести к компетенции суда вопрос об изъятии ребенка из семьи. Схожую идею озвучили сенаторы вместе с Мизулиной в пакете законопроектов «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи». Речь в документах идет о том, что ребенка можно принудительно разлучить с родителями, если установлена их вина и есть решение суда о лишении родительских прав.