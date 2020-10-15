Понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция» определят в Совфеде

Российские сенаторы занялись новыми терминами, которые вошли в обиход во время пандемии коронавируса. Чтобы избежать разных толкований, в Совете Федерации определят, что такое «самоизоляция» и «социальная дистанция».

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

Определения дадут таким терминам, как «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «режим самосохранения» и «социальная дистанция». По словам Матвиенко, профильные комитеты верхней палаты парламента уже занимаются этим вопросом.

В начале пандемии власти действовали в форс-мажорных обстоятельствах, решения принимались быстро, поэтому в некоторых регионах случались перегибы и люди жаловались на ущемление их прав. Настало время привести все, что связано с эпидемическими ограничениями, к общему знаменателю, чтобы избежать проблем в будущем.

За все время пандемии в России выявили 1 340 409 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 23 205 человек. В связи с ухудшением ситуации с 2019-nCoV в некоторых российских регионах усилили противоэпидемические меры.