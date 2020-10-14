Учеников 6-11-х классов в Москве переведут на дистанционку с 19 октября

Столичные школьники с 19 октября по 1 ноября частично перейдут на дистанционное обучение. Удаленно станут учиться дети из 6-11-х классов. Уроки в начальной школе будут очными.

Двухнедельные каникулы у школьников в Москве дали свой эффект на фоне ситуации с коронавирусом, но в абсолютном выражении он оказался недостаточным. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, московские власти решили вернуть в школы с 19 октября учеников первых-пятых классов. Их обучение продолжится в очном режиме.

«Школьники 6-11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — подчеркнул Собянин.

Он пояснил, что на старших школьников приходится две трети из всех заболевших детей: подростки больше подвержены риску подхватить COVID-19. Старшеклассники, как показал весенний опыт, довольно успешно адаптируются к удаленному формату уроков. Ученикам младших классов сложнее. К тому же родители учеников начальной школы не могут оставить их одних с онлайн-платформой. Пятиклассники и вовсе переживают довольно стрессовый период, поэтому им тоже лучше вернуться в школу.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Транспортные карты ученикам первых-пятых классов разблокируют. Проезд по ним для старшеклассников пока что приостановлен.

Негосударственным образовательным организациям столичные власти рекомендовали принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении.

Для дополнительной защиты от коронавируса учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями через две-три недели в отдельных классах планируют ввести новый формат преподавания — тьюторство. Оно предполагает временное ведение уроков студентами и выпускниками вузов. Опытные учителя будут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс дистанционно.